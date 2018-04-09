Ольга Бузова посетит с большим сольным концертом Нижний Новгород 22 июня

Стоит отметить, что это не первая попытка знаменитой телеведущей «Дома-2» и певицы выступить в Нижнем Новгороде. В прошлом году в этом городе у ведущей скандальной телестройки должен был пройти мастер-класс «Мой путь к успеху». Вот только из-за низкой продажи билетов встреча с Ольгой Бузовой была отменёна.Поклонники надеются, что на этот раз творчество их любимицы вызовет интерес у нижегородской аудитории. Недавно стало известно, что цена билетов на её концерт составит от 1299 рублей.