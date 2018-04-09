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Ольга Бузова посетит с большим сольным концертом Нижний Новгород 22 июня

«Королева Инстаграма» летом выступит в Milo Concert Hall в Нижнем Новгороде. Судя по гастрольному графику, в конце июня у Ольги запланировано целых 5 концертов.

Ольга Бузова посетит с большим сольным концертом Нижний Новгород 22 июня

Стоит отметить, что это не первая попытка знаменитой телеведущей «Дома-2» и певицы выступить в Нижнем Новгороде. В прошлом году в этом городе у ведущей скандальной телестройки должен был пройти мастер-класс «Мой путь к успеху». Вот только из-за низкой продажи билетов встреча с Ольгой Бузовой была отменёна.

Поклонники надеются, что на этот раз творчество их любимицы вызовет интерес у нижегородской аудитории. Недавно стало известно, что цена билетов на её концерт составит от 1299 рублей.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:50
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