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Участники форума «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива» обсудят решение проблем отрасли

В последнее время в России наблюдается тенденция по появлению новых законодательных инициатив, предусматривающих ограничения производства и оборота пива. Такое положение вещей, вполне объяснимо, тревожит игроков пивного рынка, которые примут участие в седьмом по счету отраслевом форуме «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива». Генеральный партнер этого мероприятия — ведущий пивоваренный бренд страны — компания «Балтика». Оно пройдет 11-го апреля в Новосибирске в ходе выставки FoodService Siberia/ Beer Expo — 2018.
Участники форума «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива» обсудят решение проблем отрасли

Грядущий форум можно назвать единственной дискуссионной площадкой такого рода в СФО и ДФО. В его рамках игроки российского пивного рынка поднимут на обсуждение ряд важнейших отраслевых вопросов с представителями органов государственной власти и экспертами. Планируется, что значительную часть повестки мероприятия за 11-е апреля отведут под проработку стратегии, препятствующей появлению новых спорных ограничений для производства и оборота янтарного напитка.

Следует добавить, что позицию регулятора в среду на форуме по всем актуальным вопросам представят делегаты Межрегионального управления РАР по СФО.

Регистрация на форум осуществляется по электронной почте: pivosibiri.news@gmail.com и по телефону: +7 (962)826-80-00, или на сайте выставки FoodService Siberia/ Beer Expo — 2018: http://www.foodservice-siberia.ru/ru-RU/

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 09:42
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