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В сеть выложили рендеры возрожденной «Оки» в стиле Lada Vesta

В сеть выложили изображения возрождённой «Оки», которая выполнены в стиле Lada Vesta. Благодаря фирменному дизайну бренда Lada новая малолитражка сможет получить конкурентоспособную внешность.

В сеть выложили рендеры возрожденной «Оки» в стиле Lada Vesta


Чтобы сэкономить на разработке нового автомобиля, российские разработчики намерены воспользоваться уже существующим кузовом, который по их мнению вполне удачный. В частности, возрождённая «Ока» получит узнаваемую решётку радиатора, полностью обновлённую головную оптику, а также укрупнённые боковые ручки и боковые зеркала.

К тому же ожидается, что на боковинах новой «Оки» появятся характерные подштамповки для моделей «АвтоВАЗа». Причём задняя выштамповка должна полностью повторять форму колёсных арок. Относительно проёма задней двери отмечается, что он останется без изменений, при этом задние фонари будут выполнены в современном дизайне.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:00
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