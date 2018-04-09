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Анастасия Волочкова на отдыхе в Таиланде забыла о нижнем белье

Российская танцовщица Анастасия Волочкова сейчас находится на отдыхе в Таиланде и удивляет подписчиков откровенными фото в купальнике и даже без.

Одна из последних публикаций, где Волочкова запечатлена в роскошной ванной-джакузи в лепестках экзотических цветов, но при этом балерина забыла о бюстгальтере и прикрывает обнаженный бюст теми же лепестками цветов.

Анастасия Волочкова на отдыхе в Таиланде забыла о нижнем белье

Впрочем, пользователи не оцени художественной ценности фото и написали, что уже устали рассматривать голую Волочкову.

«Интересно…а какая вы в деловом костюме?», «Когда показать больше нечего», «Как не стыдно, взрослая же женщина», «Вот у Насти все развратно, что шпагаты, что купания в ванной», «Похудеть бы, да и фотографа сменить нужно», «Настя, а где бюстгальтер?», - писали в комментариях подписчики.

Анастасия Волочкова на отдыхе в Таиланде забыла о нижнем белье

Хейтеры подметили, что подобное фото уже было опубликовано два дня назад и посчитали, что причиной такой оплошности стало увлечение артистки «зеленым змием».

Примечательно, что сама Анастасия посчитала этот снимок хорошим и уютным и никак не отреагировала на выпады антифанатов.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:10
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