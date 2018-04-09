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Катя Жужа пугает подписчиков «бабушкой»

Экс-участница и ведущая «Дом-2» Катя Жужа опубликовала в своем Instagram смешное видео, где предстала в образе «милой бабульки», напевающей незамысловатую песенку.

Поклонники Кати с радостью восприняли ролик и образовались, что Жужа «принялась за старое».

Катя Жужа пугает подписчиков «бабушкой»

Фанаты просят бывшую подругу Ксении Бородиной выкладывать побольше подобных видео.

«Бабуля отжигает», – подписала видео сама Катя, приглашая подписчиков к обсуждению.

Хейтеры попросили Жужу «не пугать их на ночь глядя», но большинство склонялось, что публикация получилась веселой и поблагодарили девушку за приподнятое настроение.

Напомним, что в последнее время Катя Жужа больше была на слуху из-за своего давнего конфликта с ведущей «Дом-2» Ксенией Бородиной.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:55
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