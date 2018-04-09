Катя Жужа пугает подписчиков «бабушкой»

Поклонники Кати с радостью восприняли ролик и образовались, что Жужа «принялась за старое».Фанаты просят бывшую подругу Ксении Бородиной выкладывать побольше подобных видео., – подписала видео сама Катя, приглашая подписчиков к обсуждению.Хейтеры попросили Жужу «не пугать их на ночь глядя», но большинство склонялось, что публикация получилась веселой и поблагодарили девушку за приподнятое настроение.Напомним, что в последнее время Катя Жужа больше была на слуху из-за своего давнего конфликта с ведущей «Дом-2» Ксенией Бородиной.