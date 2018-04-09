Дмитрий Шепелев готов пожертвовать рабочим временем ради общения с сыном

С представителями средств массовой информации Дмитрий Шепелев предпочитает говорить больше о работе, о планах на будущее, так что его поклонники нечасто слышат о личной жизни шоу-мена. В первую очередь, о его сыне Платоне. Дмитрий на эту тему старается не распространяться.Это касается и фотографий мальчика в Инстаграм. Но если отец и выкладывает снимок, то подписывает его всегда душевно и трогательно.Но, тем не менее, в одном из последних разговоров с журпалистами, Шепелев немного приоткрыл некоторые подробности его общения с сыном. В частности, он сказал, что не хочет растить гения, загружая учебой и разными кружками на весь день ребенка. Детство, все-таки, должно запомниться беззаботностью, любовью близких, счастьем.Это не значит, что нужно бездельничать дни напролет. Естественно, Платон должен быть готов к взрослой жизни: он ходит в детский садик, и у него есть также учитель английского, музыки. Посещает бассейн. Но я слежу, чтобы все это ему доставляло удовольствие. Если заставлять, я сделаю его несчастным, подытожил Дмитрий Шепелев.