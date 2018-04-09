На продажу выставлен уникальный спорткар Lamborghini Aventador SV за 38 млн рублей

Накануне на страницах профильных изданий появилась информация о продаже фиолетового спорткара Lamborghini Aventador SV, который отлично подходит состоятельным людям, желающим показать себя.Спортивный автомобиль итальянские разработчики покрасили в колер под названием Daiblo SE30. Кузов фиолетового цвета прекрасно дополняют матовые вставки, сделанные из углеродного волокна. Колёсные диски спорткара Lamborghini Aventador SV выполнены в непривычном для бренда белом цвете. Отмечается, что выставленный на продажу спортивный автомобиль имеет пробег всего 13 километров.