АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Участники «Дом-2» рассказывают, как не попасться на измене

Самые популярные ловеласы реалити-шоу «Дом-2» решили поделиться секретами. Как не попасться на измене и не допустить встречи двух любовниц.

Пожалуй, самым известным «ходоком» телестройки можно назвать Дмитрия Талыбова, который порой заводил по несколько любовниц одновременно.

Участники «Дом-2» рассказывают, как не попасться на измене

Он на собственном примере знает, как устроить, чтобы девушки не пересекались.

Участники «Дом-2» рассказывают, как не попасться на измене

Еще один участник реалити-шоу Джозеф Мунголе порекомендовал выбрать для девушки общее ласковое прозвище и тогда никогда не запутаешься с именем. Помимо этого опытный ухажер советует сделать заранее фото с друзьями в кафе, чтобы можно было скинуть одной из любовниц, когда в тот момент находишься с другой.

Участники «Дом-2» рассказывают, как не попасться на измене

Любовник со стажем, Илья Яббаров, выбирает любовницам одинаковые подарки, при этом жену он все же намерен выделять из общей массы. Также Ябба напоминает, что чеки из магазинов нужно сразу выбрасывать.


В число советов также попали рекомендации не ходить в одни и те же магазины с разными девушками, не снимать квартиру вблизи работы и пользоваться кодовыми словами для секса.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Лобода показала поклонникам обручальное
Участники форума «Актуальные проблемы и
Дмитрий Шепелев готов пожертвовать рабочим
Составлен рейтинг худших фильмов лучших режиссеров
Анастасия Волочкова на отдыхе в Таиланде забыла о
В Финляндии 50 тысяч литров токсичных химикатов
Сына Бэкхема застали в тату-салоне целующимся с
Катя Жужа пугает подписчиков «бабушкой»
Велогонщик остался жив после остановки сердца во
Эксперты рассказали, какие предметы нельзя долго
Комар подсказал ученым провильную форму
Глава СК Александр Бастрыкин связывает пожар в
Участники «Дом-2» рассказывают, как не попасться
Жителей России научат самолечению
ТОП самых крепких семейных пар российского
Психолог назвал Маргариту Овсянникову
Учёные: Рак груди будут лечить в тренажерном зале
Ученые из Дании: Витамины ускоряют процесс
Алексей Чайчиц уверен, что мог бы быть неплохим
Ученые объяснили бактериальную опасность от
Сэм Асгари публично признался Бритни Спирс в любви
Анджелина Джоли считает, что для развития детей
Сестра Дмитрия Маликова поразила Instagram
На Ямале жителям предлагают пить воду, которую
Алсу собирается стать матерью в четвёртый раз
Специалисты создают «зеленую авиацию» для
Модель Элизабет Херли удивила фанатов, появившись
В США неизвестный открыл стрельбу в частном
Ученые: Имплантаты уже улучшили память 15 человек
«Комсомольская правда» восстановила работу сайта
Просмотреть все новости