Участники «Дом-2» рассказывают, как не попасться на измене

Пожалуй, самым известным «ходоком» телестройки можно назвать Дмитрия Талыбова, который порой заводил по несколько любовниц одновременно.Он на собственном примере знает, как устроить, чтобы девушки не пересекались.Еще один участник реалити-шоу Джозеф Мунголе порекомендовал выбрать для девушки общее ласковое прозвище и тогда никогда не запутаешься с именем. Помимо этого опытный ухажер советует сделать заранее фото с друзьями в кафе, чтобы можно было скинуть одной из любовниц, когда в тот момент находишься с другой.Любовник со стажем, Илья Яббаров, выбирает любовницам одинаковые подарки, при этом жену он все же намерен выделять из общей массы. Также Ябба напоминает, что чеки из магазинов нужно сразу выбрасывать.В число советов также попали рекомендации не ходить в одни и те же магазины с разными девушками, не снимать квартиру вблизи работы и пользоваться кодовыми словами для секса.