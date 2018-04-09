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Nissan осенью начнёт производить в России обновленные кроссоверы X-Trail и Qashqai

Накануне были названы сроки старта сборки обновлённых моделей Nissan Qashqai и Nissan X-Trail в России. О начале локальной сборки автомобилей бренда Nissan осенью текущего года сообщил Джеймс Райт — вице-президент регионального подразделения «Nissan Восток».

Nissan осенью начнёт производить в России обновленные кроссоверы X-Trail и Qashqai


Как сообщалось ранее, автомобили бренда Nissan будут производить на мощностях завода в Санкт-Петербурге. В сентябре текущего года здесь начнут собирать обновлённую версию модели X-Trail, спустя несколько месяцев, начнут производить новую модель Qashqai.

По словам господина Джеймса Райта, компания Nissan в текущем году планирует увеличить производство своих автомобилей на 2-2,5 тысячи экземпляров. Таким образом японские производители намерены нарастить продажи транспортных средств как минимум на 6-7 процентов.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:30
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