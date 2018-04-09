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Бюджет на лечение россиян по ОМС превысил показатель 2017 года более чем на 20 процентов

В этом году на лечение граждан РФ суммарно выделено на 21,5% больше денежных средств по сравнению с прошлым годом.

Бюджет на лечение россиян по ОМС превысил показатель 2017 года более чем на 20 процентов


В денежном выражении, как сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования, на каждого застрахованного гражданина выделено 10,8 тысяч рублей.

В 2017 году на каждого застрахованного по программе ОМС предусматривалось 8,9 тысяч рублей. Кроме того, в Минздраве РФ заявили, что программа страхования на текущий год выделила два приоритетных направления страхования: онкология и медицинская реабилитация.

Касательно онкологии, то это означает, что сокращается предельный срок ожидания на оказание специализированной медицинской помощи до 14 календарных дней со дня установления соответствующего диагноза заболевания. А на медицинскую реабилитацию затраты, по сравнению с прошлым годом, увеличены на 40,7 процента.
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Общество
Добавил: George21 Сегодня, 12:15
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