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ТОП самых крепких семейных пар российского шоу-бизнеса

Развод в мире шоу-бизнеса далеко не редкость, тогда как крепкие семейные союзы встречаются реже.

Эксперты решили выделить самые крепкие браки среди звезд, лидирует среди которых Алла Пугачева и Максим Галкин. Звездная пара зарегистрировала свои отношения в 2011 году. Хотя знакомство их состоялось намного раньше.

ТОП самых крепких семейных пар российского шоу-бизнеса

Пугачевой и Галкину пророчат долгую семенную жизнь, а их детьми – Лизой и Гарри восхищаются вся страна.

ТОП самых крепких семейных пар российского шоу-бизнеса

Не менее крепким оказался союз певицы Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, которые расписались в 2014 году, а в 2016 году родили дочь Мию. Помимо этого в семье есть еще один ребенок – сын Полины от первого брака.

ТОП самых крепких семейных пар российского шоу-бизнеса

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин являются одним целым и пара не расстается никогда.

ТОП самых крепких семейных пар российского шоу-бизнеса

Пророчат счастливый брак и Наташе Ионовой с Александром Чистяковым, которые поженились в 2006 году и их чувства до сих пор горячи.

ТОП самых крепких семейных пар российского шоу-бизнеса

Крепким оказался союз Алсу с Яном Абрамовым. Певица вышла замуж 12 лет назад и уже воспитывает троих детей.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:35
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