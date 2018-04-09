ТОП самых крепких семейных пар российского шоу-бизнеса

Эксперты решили выделить самые крепкие браки среди звезд, лидирует среди которых Алла Пугачева и Максим Галкин. Звездная пара зарегистрировала свои отношения в 2011 году. Хотя знакомство их состоялось намного раньше.Пугачевой и Галкину пророчат долгую семенную жизнь, а их детьми – Лизой и Гарри восхищаются вся страна.Не менее крепким оказался союз певицы Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, которые расписались в 2014 году, а в 2016 году родили дочь Мию. Помимо этого в семье есть еще один ребенок – сын Полины от первого брака.Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин являются одним целым и пара не расстается никогда.Пророчат счастливый брак и Наташе Ионовой с Александром Чистяковым, которые поженились в 2006 году и их чувства до сих пор горячи.Крепким оказался союз Алсу с Яном Абрамовым. Певица вышла замуж 12 лет назад и уже воспитывает троих детей.