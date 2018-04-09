АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Психолог назвал Маргариту Овсянникову депрессивной личностью

Проектный психолог Илья Саглиани проанализировал Маргариту Овсянникову и отметил, что девушка легко подвергается апатиям и депрессиям.

Молодая девушка является участницей реалити-шоу «Дом-2» уже полгода. За это время ей пришлось многое перенести. Она присматривалась к нескольким мужчинам, однако результата так и не добилась. Изначально она выражала симпатию Иосифу Оганесяну, и боролась за его сердце с эффектной Сашей Черно. Овсянниковой даже пришлось подраться с ней из-за парня.

Психолог назвал Маргариту Овсянникову депрессивной личностью

Затем она попробовала создать что-то нормальное с Саймоном Марданшиным, но, к сожалению, эти отношения оказались уж совсем ненормальными. Стоило Маргарите оступиться, как избранник тут же ее бросил. Расставание девушка переносила тяжело.

В дальнейшем не оказалось желающих строить отношения с Марго, так как информация о ее допроектной жизни разочаровала мужчин. Несмотря ни на что, Антон Шоки все-таки решил рискнуть, но толку из этого также не вышло. Однако проектный психолог Илья Саглиани уверен, что девушка все-таки может построить отношения.

«У нее психотип девушки, которая умеет учиться на своих ошибках. Думаю, в прошлом Марго была очень доверчивой и наивной. Сейчас на проекте она выбрала образ железной леди. Никому не верит, кроме себя, и эгоизм участницы возрос до небес. Это связано с неудачным опытом в отношениях. Овсянникова слишком быстро все принимает к сердцу и поэтому может уходить в себя, долго находиться в депрессии», - высказался Илья.

И хотя ей приходится сталкиваться с трудностями, в дальнейшем ее все-таки ждет успех. Маргарита продумывает стратегические ходы, помогающие ей двигаться вверх по карьерной лестнице.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:34
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жителей России научат самолечению
ТОП самых крепких семейных пар российского
Психолог назвал Маргариту Овсянникову
Учёные: Рак груди будут лечить в тренажерном зале
Ученые из Дании: Витамины ускоряют процесс
Алексей Чайчиц уверен, что мог бы быть неплохим
Ученые объяснили бактериальную опасность от
Сэм Асгари публично признался Бритни Спирс в любви
Анджелина Джоли считает, что для развития детей
Сестра Дмитрия Маликова поразила Instagram
На Ямале жителям предлагают пить воду, которую
Алсу собирается стать матерью в четвёртый раз
Специалисты создают «зеленую авиацию» для
Модель Элизабет Херли удивила фанатов, появившись
В США неизвестный открыл стрельбу в частном
Ученые: Имплантаты уже улучшили память 15 человек
«Комсомольская правда» восстановила работу сайта
В Дании башня упала на библиотеку
Эксперы рассказали про безопасность при
Секс-роботов научат возможности отказывать в
Татьяна Лютаева после омолаживающих процедур
Елена Степаненко накануне 65-летия похудела на 46
Круглый червь может стать примером для
Диетологи советуют пить много воды для быстрого
Ученые: Тунец входит в тройку продуктов, наиболее
NASA обнаружило около 250 метеоритов в ледниках
Директор Государственного литературного музея
Пассажир самолета запечатлел сигарообразный НЛО
Сотрудники NASA доказали существование
Максим Галкин назвал Ольгу Бузову последней
Просмотреть все новости