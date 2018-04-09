Психолог назвал Маргариту Овсянникову депрессивной личностью

«У нее психотип девушки, которая умеет учиться на своих ошибках. Думаю, в прошлом Марго была очень доверчивой и наивной. Сейчас на проекте она выбрала образ железной леди. Никому не верит, кроме себя, и эгоизм участницы возрос до небес. Это связано с неудачным опытом в отношениях. Овсянникова слишком быстро все принимает к сердцу и поэтому может уходить в себя, долго находиться в депрессии», - высказался Илья.

Молодая девушка является участницей реалити-шоу «Дом-2» уже полгода. За это время ей пришлось многое перенести. Она присматривалась к нескольким мужчинам, однако результата так и не добилась. Изначально она выражала симпатию Иосифу Оганесяну, и боролась за его сердце с эффектной Сашей Черно. Овсянниковой даже пришлось подраться с ней из-за парня.Затем она попробовала создать что-то нормальное с Саймоном Марданшиным, но, к сожалению, эти отношения оказались уж совсем ненормальными. Стоило Маргарите оступиться, как избранник тут же ее бросил. Расставание девушка переносила тяжело.В дальнейшем не оказалось желающих строить отношения с Марго, так как информация о ее допроектной жизни разочаровала мужчин. Несмотря ни на что, Антон Шоки все-таки решил рискнуть, но толку из этого также не вышло. Однако проектный психолог Илья Саглиани уверен, что девушка все-таки может построить отношения.И хотя ей приходится сталкиваться с трудностями, в дальнейшем ее все-таки ждет успех. Маргарита продумывает стратегические ходы, помогающие ей двигаться вверх по карьерной лестнице.