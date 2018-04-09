В Европе снимут с продажи кроссовер Audi SQ5

Представители бренда Audi сообщили, что на европейском рынке в скором времени снимут с продажи кроссовер Audi SQ5. По словам немецких разработчиков, данная модель с успехом выполнила свою роль, поэтому из запасов дилеры распродадут последние экземпляры автомобилей.Однако на страницах издания Autocar сообщается, что кроссовер Audi SQ5 2018 модельного года снимается с продажи в связи с несоответствием новых экологических норм по стандартам WLTP. В связи с этим с производства будут сняты и силовые агрегаты V12 от Mercedes-AMG.Стоит отметить, что в модельном ряду компании Audi кроссовер SQ5 является самым динамичным представителем SUV-сегмента. В подкапотном пространстве автомобиля установлен двигатель V6 TFSI производительностью 353 лошадиные силы. С таким агрегатом до первой «сотни» кроссовер набирает разгон за 5,1 секунды, развивая максимальную скорость 250 км/час.