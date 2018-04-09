Алексей Чайчиц уверен, что мог бы быть неплохим ведущим
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Чайчиц поблагодарил поклонников за то, что те увидели в нем множество хороших качеств ведущего.
Некоторые фанаты телестройки подчеркнули, что Леша очень грамотно высказывается и умеет аргументировано донести до зрителей свою точку зрения. Сам же Чайчиц подметил, что сам мог бы стать действительно неплохим наставником проекта.
Он поинтересовался у поклонников в своем микроблоге, какие же еще качества они смоги в нем увидеть, в том числе, наблюдая за его жизнью за периметром «Дома-2».
Некоторые фанаты телестройки подчеркнули, что Леша очень грамотно высказывается и умеет аргументировано донести до зрителей свою точку зрения. Сам же Чайчиц подметил, что сам мог бы стать действительно неплохим наставником проекта.
Он поинтересовался у поклонников в своем микроблоге, какие же еще качества они смоги в нем увидеть, в том числе, наблюдая за его жизнью за периметром «Дома-2».
«Есть планы пойти в бизнес структуру и с 0 начать развивать свое дело, захотели бы вы со мной рискнуть и встать плечом к плечу?» - сообщил бывший участник проекта.