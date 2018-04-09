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Анджелина Джоли считает, что для развития детей необходимы путешествия

Голливудская актриса и режиссёр Анджелина Джоли дала интервью изданию Vogue, откровенно рассказав, какие методы приветствует в воспитании детей.

По мнению бывшей супруги Брэда Питта, путешествия - это лучшее, что может быть для подростка. Пребывание в разных странах мира даёт понимание того, как живут другие люди, затем идёт сравнительный анализ со своей жизнью, и это очень важно.

Анджелина Джоли считает, что для развития детей необходимы путешествия

"Это и саморазвитие, и, конечно же, развлечение, но гораздо важнее быть нужным и полезным для других. Банально заставить, например, улыбнуться или просто проявить материнскую заботу. Цель - это обязательный компонент для каждого человека", - сказала Джоли.

42-летняя знаменитость подчеркнула, что нужно быть собой, но при этом помогать другим, ведь если человек делает всё только для себя, то по сути ничего не представляет. Важно найти то самое состояние, которое заставляет человека чувствовать себя нужным, тогда и никакое разочарование не подступит.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 06:32
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