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Новый"бюджетный" кроссовер Kia Sportage появился у китайских дилеров

На рынок выводят бюджетную версию Kia Sportage нового поколения. Первые экземпляры кроссовера уже появились у китайских дилеров, однако продажи автомобиля начнутся в конце апреля.

Новый"бюджетный" кроссовер Kia Sportage появился у китайских дилеров


В модельном ряду производителя новый автомобиль Kia Sportage займёт место на ступень ниже Kia KX5. Новый кроссовер отличается внедорожным обвесом из неокрашенного пластика, большой решёткой радиатора, накладками на колёсных арках, вставками на бамперах серебристого цвета, оптикой другого дизайна и муляжами выхлопных труб.

Интерьер автомобиля стал более современным, здесь появилось новое рулевое колесо, продвинутая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном, большой дисплей бортового компьютера и модернизированный климат-контроль.

Под капотом кроссовера Kia Sportage 2018 года установлен бензиновый двигатель ёмкостью 2,0 литра производительностью 161 лошадиную силу, его работа осуществляется на пару с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом». Привод у автомобиля только передний.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:45
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