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Российские инженеры распечатали протез для сокола, потерявшего лапку

Инженеры на 3D-принтере создали протез для сокола по кличке Гром, который потерял лапку, попав под автомобиль.

Российские инженеры распечатали протез для сокола, потерявшего лапку


Сотрудники из Центра реабилитации хищных птиц обратились с просьбой к инженерным специалистам исполнить в известном смысле непростой заказ.

После подобных травм птицы, не имея возможности передвигаться прямолинейно, на двух лапах, живут несколько месяцев из-за смещения внутренних органов.

Конструкторское бюро Optiplane в сотрудничестве с компанией CML AT и производителем медицинских эндопротезов «3D-БимИмплант» после выполнения соответствующих замеров, в течение нескольких часов изготовили пластиковый протез для сокола.

Через месяц после установки протеза птица стала чувствовать себя намного лучше и уверенней передвигаться. Но в дикую природу Гром уже вернуться не сможет, у него также повреждено крыло.
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Технологии
Добавил: George21 Сегодня, 11:30
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