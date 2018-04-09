Российские инженеры распечатали протез для сокола, потерявшего лапку

Сотрудники из Центра реабилитации хищных птиц обратились с просьбой к инженерным специалистам исполнить в известном смысле непростой заказ.После подобных травм птицы, не имея возможности передвигаться прямолинейно, на двух лапах, живут несколько месяцев из-за смещения внутренних органов.Конструкторское бюро Optiplane в сотрудничестве с компанией CML AT и производителем медицинских эндопротезов «3D-БимИмплант» после выполнения соответствующих замеров, в течение нескольких часов изготовили пластиковый протез для сокола.Через месяц после установки протеза птица стала чувствовать себя намного лучше и уверенней передвигаться. Но в дикую природу Гром уже вернуться не сможет, у него также повреждено крыло.