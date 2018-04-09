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Новую версию Lifan Solano представят на автосалоне в Пекине

В Пекине компания Lifan презентует новую версию седана Solano II, который на китайском рынке продаётся под названием Lifan 650. Автомобиль получил версию с полностью электрической установкой, но подробности о ней держат в секрете.

Новую версию Lifan Solano представят на автосалоне в Пекине


Обновлённый седан Lifan Solano II уже доступен у российских дилеров, однако электрическая версия в России реализовываться не будет. Россияне смогут приобрести автомобиль оснащённый бензиновым двигателем ёмкостью 1,8 литра производительностью 125 лошадиных сил, который работает на пару с 5-ступенчатой механической трансмиссией или вариатором.

До этого Lifan Solano был доступен для россиян только с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 100 лошадиных сил, который работает на пару с механической коробкой передач. Стоимость седана с таким двигателем стартует от 587 000 рублей. В оснащение базовой модификации автомобиля входят фронтальные подушки безопасности, ABS, EBD, кондиционер с ручным управлением и светодиодные ходовые огни.

«Топовая» версия седана, комплектующаяся вариатором CVT, для россиян предлагается за 715 300 рублей. К тому же в оснащение такой модификации входит подогрев передних сидений, задний парктроник, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и камера заднего вида.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:15
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