Модель Элизабет Херли удивила фанатов, появившись на вечеринке 16-летнего сына в непристойном виде

Накануне 52-летняя знаменитость в своём Instagram опубликовала фото, сделанное на праздновании дня рождения сына. Некоторых подписчиков удивил тот факт, что даже на вечеринке 16-летнего наследника Херли себе не изменила, появившись в платье с весьма нескромным декольте, которое наглядным образом демонстрирует добрую часть её пышной груди.Судя по всему, Дамиан Херли, ничего не видит зазорного в том, что его родительница слегка шалит. А вообще, парень гордится своей мамой, часто в микроблоге выкладывает совместные с ней фотоснимки, а также раритетные кадры, когда модель была во всей красе, что называется.Надо сказать, что и сейчас Элизабет выглядит потрясающе, на зависть некоторых совсем ещё молодым девушкам: моложавое, ухоженное лицо, стройная фигура, сексапильные формы.