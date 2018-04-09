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Модель Элизабет Херли удивила фанатов, появившись на вечеринке 16-летнего сына в непристойном виде

Прославленная британская модель, актриса и дизайнер Элизабет Херли уже всех приучила к своим откровенным нарядам, в которых появляется то на страницах печатных изданий, то на светских мероприятиях.

Накануне 52-летняя знаменитость в своём Instagram опубликовала фото, сделанное на праздновании дня рождения сына. Некоторых подписчиков удивил тот факт, что даже на вечеринке 16-летнего наследника Херли себе не изменила, появившись в платье с весьма нескромным декольте, которое наглядным образом демонстрирует добрую часть её пышной груди.

Модель Элизабет Херли удивила фанатов, появившись на вечеринке 16-летнего сына в непристойном виде

Судя по всему, Дамиан Херли, ничего не видит зазорного в том, что его родительница слегка шалит. А вообще, парень гордится своей мамой, часто в микроблоге выкладывает совместные с ней фотоснимки, а также раритетные кадры, когда модель была во всей красе, что называется.

Надо сказать, что и сейчас Элизабет выглядит потрясающе, на зависть некоторых совсем ещё молодым девушкам: моложавое, ухоженное лицо, стройная фигура, сексапильные формы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 05:54
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