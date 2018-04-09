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Правящая коалиция одерживает победу на парламентских выборах в Венгрии

На прошедших 8 апреля в Венгерской Республике парламентских выборах правящая коалиция набирает больше всех голосов.

Правящая коалиция одерживает победу на парламентских выборах в Венгрии


В воскресенье победное заявление огласил Премьер-министр страны и он же председатель партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» Виктор Орбан.

Выступая перед своими сторонниками, он сослался на высокую явку избирателей, отметил, что предвыборная гонка была серьезная, потому для него эта победа особенно ценна. Таким образом, он со своими соратниками «получили шанс защищать Венгрию».

После подсчета 81 процента избирательных бюллетеней Национальный избирательный комитет сообщил о фактическом лидерстве ФИДЕСА и Христианско-демократической народной партии на выборах в Государственное собрание (венгерский парламент).

Это значит, что коалиция будет иметь конституционное большинство (две трети голосов). В цифровом выражении за правящим блоком гарантируется 133 депутатских мандатов из 199-ти.
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Политика
Добавил: George21 Сегодня, 11:00
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