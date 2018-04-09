Ford представил спорткар Mustang Bullit в цвете Shadow Black

Накануне в сеть вложили фотографии спорткара Ford Mustang Bullit, окрашенного в цвет Shadow Black. Помимо смены окраски у автомобиля появилась иная радиаторная решётка с хромированными элементами. К тому же внешний дизайн спорткара стал выглядеть более агрессивно.В качестве силовой установки Ford Mustang Bullit 2019 Shadow Black выступает 8-цилиндровый силовой агрегат ёмкостью 5,0 литра, выдающий 480 лошадиных сил. Работает двигатель на пару с автоматической трансмиссией на 8 скоростей, развивая максимальную скорость 262 км/час.Спорткар Ford Mustang Bullit 2019 Shadow Black стал доступен для предварительного заказа и в России. Цена спортивного автомобиля составляет 46 595 долларов, однако за доставку из Соединённых Штатов придётся заплатить ещё 900 долларов.