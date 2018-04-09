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Ford представил спорткар Mustang Bullit в цвете Shadow Black

Новый спорткар Ford Mustang Bullit в чёрном цвете Shadow Black скоро появится на рынке. Автомобиль данной модели в цвете Dark Highland Green был представлен в этом году на автосалоне в Детройте.

Ford представил спорткар Mustang Bullit в цвете Shadow Black


Накануне в сеть вложили фотографии спорткара Ford Mustang Bullit, окрашенного в цвет Shadow Black. Помимо смены окраски у автомобиля появилась иная радиаторная решётка с хромированными элементами. К тому же внешний дизайн спорткара стал выглядеть более агрессивно.

В качестве силовой установки Ford Mustang Bullit 2019 Shadow Black выступает 8-цилиндровый силовой агрегат ёмкостью 5,0 литра, выдающий 480 лошадиных сил. Работает двигатель на пару с автоматической трансмиссией на 8 скоростей, развивая максимальную скорость 262 км/час.

Спорткар Ford Mustang Bullit 2019 Shadow Black стал доступен для предварительного заказа и в России. Цена спортивного автомобиля составляет 46 595 долларов, однако за доставку из Соединённых Штатов придётся заплатить ещё 900 долларов.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 10:45
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