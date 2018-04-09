Сына Бэкхема застали в тату-салоне целующимся с новой возлюбленной
Сын Дэвида и Виктории Бэкхем Бруклин расстался с моделью Хлои Мориц и начал встречаться с другой моделью, имя которой пока не сообщает. Корреспонденты поймали его целующимся с новой возлюбленной в одном из популярных тату-салонов.
С Хлои Мориц Бруклин Бэкхем встречался с 2014 года, но 4-летние отношения разладились и молодые люди уже нашли себе других возлюбленных.
Бруклин замечен папарацци целующимся с длинноногой моделью в калифорнийском тату-салоне, где делал очередную татуировку.
Причиной расставания Бркулина с Хлои инсайдеры называют частую занятость на тренировках. Парень мечтает стать таким же знаменитым футболистом, как его отец.
С Хлои Мориц Бруклин Бэкхем встречался с 2014 года, но 4-летние отношения разладились и молодые люди уже нашли себе других возлюбленных.
Бруклин замечен папарацци целующимся с длинноногой моделью в калифорнийском тату-салоне, где делал очередную татуировку.
Причиной расставания Бркулина с Хлои инсайдеры называют частую занятость на тренировках. Парень мечтает стать таким же знаменитым футболистом, как его отец.