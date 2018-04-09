Сына Бэкхема застали в тату-салоне целующимся с новой возлюбленной

С Хлои Мориц Бруклин Бэкхем встречался с 2014 года, но 4-летние отношения разладились и молодые люди уже нашли себе других возлюбленных.Бруклин замечен папарацци целующимся с длинноногой моделью в калифорнийском тату-салоне, где делал очередную татуировку.Причиной расставания Бркулина с Хлои инсайдеры называют частую занятость на тренировках. Парень мечтает стать таким же знаменитым футболистом, как его отец.