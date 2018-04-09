В Японии впервые за 17 лет выпал снег

В префектуре Фукуи снега не видели в течении 17 лет. Апрель же порадовал японцев зимними осадками. Сообщается, что в горных районах префектуры толщина снега была 7-11 см. Да и температура там сохраняется не весенняя: не более 4-5 градусов, более характерные в тех краях февралю.Снег пошел как раз в разгар периода цветения сакуры. Чем воспользовались обитатели Фукуи, сделав много кадров заснеженных цветков.Метеорологи объясняют это природное явление тем, что на территории, граничащей с Японским морем, сформировалась зона с низким давлением и потоками холодного воздуха. И обещают, что зимняя сказка сменится дождями, а после них придет весеннее тепло.Этой весной сакура зацвела на 9 дней раньше обычного – в середине марта. Это связывают с чрезвычайно высокой температурой, доходившей и до 25 градусов по Цельсию.