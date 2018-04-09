АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

В Японии впервые за 17 лет выпал снег

Неожиданный снег, который покрыл побережье Японского моря, выпал как раз в период цветения сакуры.
В Японии впервые за 17 лет выпал снег


В префектуре Фукуи снега не видели в течении 17 лет. Апрель же порадовал японцев зимними осадками. Сообщается, что в горных районах префектуры толщина снега была 7-11 см. Да и температура там сохраняется не весенняя: не более 4-5 градусов, более характерные в тех краях февралю.

Снег пошел как раз в разгар периода цветения сакуры. Чем воспользовались обитатели Фукуи, сделав много кадров заснеженных цветков.

Метеорологи объясняют это природное явление тем, что на территории, граничащей с Японским морем, сформировалась зона с низким давлением и потоками холодного воздуха. И обещают, что зимняя сказка сменится дождями, а после них придет весеннее тепло.

Этой весной сакура зацвела на 9 дней раньше обычного – в середине марта. Это связывают с чрезвычайно высокой температурой, доходившей и до 25 градусов по Цельсию.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские инженеры распечатали протез для
По мнению зрителей телепроекта, «бесхребетному»
Новую версию Lifan Solano представят на
Третья жена Дмитрия Тарасова поздравила фанатов с
Правящая коалиция одерживает победу на
Выпившая Мария Кохно в очередной раз заявила о
Ford представил спорткар Mustang Bullit в цвете
Герой сериала «Мажор» снова стал отцом
Развратные снимки мамы Ольги Рапунцель шокировали
В Японии впервые за 17 лет выпал снег
Ольга Бузова анонсировала клип на новую песню
С нелегальными торговцами предлагают бороться с
Ольга Бузова посетит с большим сольным концертом
Светлана Лобода показала поклонникам обручальное
Участники форума «Актуальные проблемы и
Дмитрий Шепелев готов пожертвовать рабочим
Составлен рейтинг худших фильмов лучших режиссеров
Анастасия Волочкова на отдыхе в Таиланде забыла о
В Финляндии 50 тысяч литров токсичных химикатов
Сына Бэкхема застали в тату-салоне целующимся с
Катя Жужа пугает подписчиков «бабушкой»
Велогонщик остался жив после остановки сердца во
Эксперты рассказали, какие предметы нельзя долго
Комар подсказал ученым провильную форму
Глава СК Александр Бастрыкин связывает пожар в
Участники «Дом-2» рассказывают, как не попасться
Жителей России научат самолечению
ТОП самых крепких семейных пар российского
Психолог назвал Маргариту Овсянникову
Учёные: Рак груди будут лечить в тренажерном зале
Просмотреть все новости