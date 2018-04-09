С нелегальными торговцами предлагают бороться с помощью уличных видеокамер

С такой инициативой активисты выступили перед правительством города. Они отмечают, что полиция и чиновники не хотят замечать факты незаконной торговли на улицах города. Поэтому хорошо было бы с помощью видеофиксации организовать специальный центр, куда будут стекаться данные. Он должен быть подведомствен администрации города.Кроме того, в поле зрения видеокамер попадут и расклейщики объявлений, засоряющих улицы города.Активисты «Красивого Петербурга» указывают еще и на агрессивность расклейщиков, граничащую с преступностью: избивают граждан, которые могут сорвать незаконные объявления. На все видеоданные должна быть принципиальная и незамедлительная реакция администрации Питера, с привлечением всех ведомств, отвечающих за соблюдения порядка и законности.