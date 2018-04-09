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Светлана Лобода показала поклонникам обручальное кольцо

Поп-звезда Светлана Лобода снова вызвала бурю эмоций у поклонников вокруг своего имени. На этот раз певица разместила в Сети фотоснимок, на котором отчетливо видно, что на правой руке у нее кольцо, похожее на обручальное. Фанаты предположили, что звезда готовится не только к предстоящим родам в США, но и скорой свадьбе.

Светлана Лобода показала поклонникам обручальное кольцо


Совсем недавно Светлана Лобода шокировала Сеть заявлением о своей беременности. После чего исполнительница благополучно покинула страну вместе с дочерью Евой, улетев в США, где арендовала шикарную виллу в Лос-Анджелесе. Какими бы настойчивыми не были представители прессы в вопросе имени отца ребенка, Лобода как всегда предпочла удержать его втайне от общественности.

На фотоснимке, который Светлана выложила в свой аккаунт в социальной сети в честь светлого праздника Пасхи, она изображена с красивым кольцом на правой руке, похожим на обручальное. Этот снимок вызвал бурю эмоций среди фанатов, которые предположили, что их кумир в скором времени свяжет себя брачными узами.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 09:45
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