Светлана Лобода показала поклонникам обручальное кольцо

Совсем недавно Светлана Лобода шокировала Сеть заявлением о своей беременности. После чего исполнительница благополучно покинула страну вместе с дочерью Евой, улетев в США, где арендовала шикарную виллу в Лос-Анджелесе. Какими бы настойчивыми не были представители прессы в вопросе имени отца ребенка, Лобода как всегда предпочла удержать его втайне от общественности.На фотоснимке, который Светлана выложила в свой аккаунт в социальной сети в честь светлого праздника Пасхи, она изображена с красивым кольцом на правой руке, похожим на обручальное. Этот снимок вызвал бурю эмоций среди фанатов, которые предположили, что их кумир в скором времени свяжет себя брачными узами.