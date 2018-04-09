Составлен рейтинг худших фильмов лучших режиссеров
Речь идет о 44 худших фильмах от режиссеров, имеющих обычно высокую репутацию. Составлен рейтинг на основе оценок агрегатора рецензий Rotten Tomatoes.
Оценки проводились по всем работам режиссеров. И таким способом определили фильмы с наименьшими оценочными баллами.
Рейтинг всего лишь в четыре процента получил фильм «Погоня» (2011) Джона Синглтона. Он же снял киноленту «Двойной форсаж».
Второе место отдали Френсису Форду Копполе за его фильм, снятый в 2000 году, «Сверхновая». 14 процентов получил Квентино Таратино за его «Четыре комнаты». Картина попала в первую пятерку рейтинга.
Алехандро Гонсалесу Иньярриту досталось 65 процентов за «Бьютифул», снятый в 2009 году. То есть, у него самый достойный результат.
Оценки проводились по всем работам режиссеров. И таким способом определили фильмы с наименьшими оценочными баллами.
Рейтинг всего лишь в четыре процента получил фильм «Погоня» (2011) Джона Синглтона. Он же снял киноленту «Двойной форсаж».
Второе место отдали Френсису Форду Копполе за его фильм, снятый в 2000 году, «Сверхновая». 14 процентов получил Квентино Таратино за его «Четыре комнаты». Картина попала в первую пятерку рейтинга.
Алехандро Гонсалесу Иньярриту досталось 65 процентов за «Бьютифул», снятый в 2009 году. То есть, у него самый достойный результат.
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 09:15