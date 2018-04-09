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Эксперты рассказали, какие предметы нельзя долго хранить

Эксперты объяснили, какие популярные в быту предметы необходимо периодически менять, иначе можно получить серьезные проблемы со здоровьем.
Эксперты рассказали, какие предметы нельзя долго хранить


Первое место в списке подлежащих обязательной замене вещей заняла зубная щетка. Если у человека здоровы и зубы, и десны, ее нужно менять раз в три месяца, если имеются какие-то болезни ротовой полости, то чаще. Далее – расческа: раз в неделю ее рекомендуют хорошо очищать, а раз в год – менять. Обычные комнатные тапочки оптимально заменять на другие раз в полгода. Если человек перенес грибковые заболевания, домашнюю обувь нужно сразу же выбросить.

Целую неделю кухонная губка может не представлять угрозы здоровью, а после скопление опасных патогенных микроорганизмов могут спровоцировать неизлечимые инфекции.

Кроме этого, специалисты рекомендуют раз в год менять полотенца, раз в 8 лет – матрасы, раз в 3 года – подушки и раз в 5 лет – ковры.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:30
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