Эксперты рассказали, какие предметы нельзя долго хранить

Первое место в списке подлежащих обязательной замене вещей заняла зубная щетка. Если у человека здоровы и зубы, и десны, ее нужно менять раз в три месяца, если имеются какие-то болезни ротовой полости, то чаще. Далее – расческа: раз в неделю ее рекомендуют хорошо очищать, а раз в год – менять. Обычные комнатные тапочки оптимально заменять на другие раз в полгода. Если человек перенес грибковые заболевания, домашнюю обувь нужно сразу же выбросить.Целую неделю кухонная губка может не представлять угрозы здоровью, а после скопление опасных патогенных микроорганизмов могут спровоцировать неизлечимые инфекции.Кроме этого, специалисты рекомендуют раз в год менять полотенца, раз в 8 лет – матрасы, раз в 3 года – подушки и раз в 5 лет – ковры.