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Жителей России научат самолечению

Люди в большинстве своем любят заниматься самолечением, не слушая рекомендаций врачей. Медики решили, что если предупреждения не действуют, то нужно научить разумному самолечению.
Жителей России научат самолечению


На законодательном уровне вряд ли получится запретить заниматься самолечением. Но можно научить лечиться грамотно, не вредя себе и близким. Национальный исследовательский медцентр подготовил план ответственного самолечения. Следующим этапом будет образовательная программа для пациентов, врачей и фармацевтов.

В большинстве случаев имеет значение не только внимательное выполнение рекомендаций врача, но и возможность самому больному откорретировать прием лекарств исходя из самочувствия. Подобная концепция была разработана ВОЗ еще 20 лет назад.

Но, как сетуют медики, наши люди могут пить таблетки, «назначенные» соседом, менять назначенные доктором схемы приема препаратов и т.д. Но, как считают ученые, приверженность лечению – один из главных позиций эффективной терапии. И специалисты разработали учебную программу для больных «Лечусь грамотно», на которой людям будет разъясняться, как вести себя правильно с медпрепаратами.

Планируется также в рамках правильного самолечения изменить отношение к «медицинской» рекламе, которую многие воспринимают как руководство к действию. Кроме этого, будет увеличена ответственность провизоров в аптеках: от консультации до настойчивых рекомендаций обращаться к врачу.

Программа «Лечусь грамотно» обещает научить граждан внимательно относиться к своему здоровью, многим нюансам самолечения. А пока 24 июля разработчики программы выступили с идеей провести в России День ответственного самолечения.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:45
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