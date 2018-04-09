В Финляндии 50 тысяч литров токсичных химикатов вылилось из российской цистерны

Об этом сообщил Ээро Ахо, представитель Управления по вопросам безопасности страны. Утечка произошла из-за схождения с рельсов. Железнодорожный состав насчитывает 50 цистерн, на которых маркировка произведена на русском языке.О том, кому содержимое цистерн принадлежит, не сообщается.Очистные операции уже заканчиваются, хотя токсичное вещество достигло водоемов и растеклось по прилегающему лесу.Финское транспортное агентство железнодорожное сообщение прервало.