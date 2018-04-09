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В Финляндии 50 тысяч литров токсичных химикатов вылилось из российской цистерны

Недалеко от финского города Мянтюхарью произошла железнодорожная авария, вследствие чего из цистерны вылилось более 50 тысяч литров токсичных химикатов, передают финские СМИ.

В Финляндии 50 тысяч литров токсичных химикатов вылилось из российской цистерны


Об этом сообщил Ээро Ахо, представитель Управления по вопросам безопасности страны. Утечка произошла из-за схождения с рельсов. Железнодорожный состав насчитывает 50 цистерн, на которых маркировка произведена на русском языке.
О том, кому содержимое цистерн принадлежит, не сообщается.
Очистные операции уже заканчиваются, хотя токсичное вещество достигло водоемов и растеклось по прилегающему лесу.
Финское транспортное агентство железнодорожное сообщение прервало.
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Добавил: George21 Сегодня, 09:00
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