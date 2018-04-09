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Велогонщик остался жив после остановки сердца во время гонки «Париж-Рубэ»

22-летний бельгийский велогонщик Михел Голартс после неудачного маневра упал и сильно ударился головой о брусчатку. В результате чего произошла моментальная остановка сердца и нарушение дыхательной системы. Медикам удалось спасти спортсмена.

Велогонщик остался жив после остановки сердца во время гонки «Париж-Рубэ»


Инцидент произошел во время гонки «Париж-Рубэ». Эту однодневную гонку отличает то, что она наиболее опасная в мире в силу того, що из 257 км дистанции 55 проходит по крупной опасной брусчатке.
После падения Михела реаниматологи сработали быстро, оказав первую ургентную помощь, и потом вертолетом госпитализировали пациента в клинику французского Лилля.
О дальнейшем состоянии велогонщика не сообщается.
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Спорт
Добавил: George21 Сегодня, 08:45
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