Велогонщик остался жив после остановки сердца во время гонки «Париж-Рубэ»

Инцидент произошел во время гонки «Париж-Рубэ». Эту однодневную гонку отличает то, что она наиболее опасная в мире в силу того, що из 257 км дистанции 55 проходит по крупной опасной брусчатке.После падения Михела реаниматологи сработали быстро, оказав первую ургентную помощь, и потом вертолетом госпитализировали пациента в клинику французского Лилля.О дальнейшем состоянии велогонщика не сообщается.