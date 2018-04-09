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На Ямале жителям предлагают пить воду, которую даже в церкви не освящают

На Пасху жительница поселка Уренгой Ямало-Ненецкого Автономного Округа не смогла уговорить священнослужителя освятить ту воду, которую она специально принесла в церковь. Женщина принесла в церковь водопроводную воду в бутылке, но священник наотрез отказался проводить обряд из-за качества воды. Видео с этим инцидентом появилось в социальных сетях.

Как видно на видеозаписи, в бутылке, которую принесла женщина - мутная жидкость. В ходе общения со священником, расплываясь в попытках уговорить батюшку освятить воду, местная жительница не слышит ничего, кроме отказа: батюшка говорит, что ничего не станет делать с этой водой и предлагает набрать чистую и освещённую воду в церкви. Об этом информирует сетевое издание «МС».
На Ямале жителям предлагают пить воду, которую даже в церкви не освящают

Скриншот из социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/wall400695294_9)

Удивительного в этом ничего нет, ведь местные жители давно жалуются на качество воды, текущей из-под крана. Теперь на Ямале это скорее обычное дело. Но людям приходится пить то, что им дают. А дают им, в свою очередь, черную и остро пахнущую жидкость. А что, если коснуться стоимости? Стоимость водоснабжения для простых граждан, проживающих в поселке Уренгой, достигает 54 рубля за один кубический метр. При этом в соседнем Новом Уренгое за воду жители платят уже 33 рубля за кубометр, а получают более качественную и пригодную для питья жидкость. Организации же платят в Уренгое 241 рубль за кубометр, против 51 рубля в Новом Уренгое.

В 2016 году делались попытки избавить горожан от грязной воды через суд. Так, окружной суд обязал ресурсоснабжающую компанию поставлять населению города Надым ту воду, что соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. По результатам внеплановой проверки, проведенной специалистами ТО Управления Роспотребнадзора в Надымском районе, было установлено, что качество воды, которую поставляет одна из крупных ресурсоснабжающих организаций региона, категорически не отвечает современным требованиям СанПин. Ситуация не изменилась и в 2017 году, суд наложил на эту организацию штраф в размере 25 000 рублей.

Однако жуткое качество воды – проблема не только указанного выше населенного пункта, но и других городов округа: Салехарда, Ноябрьска, Тарко-Сале. По сведениям ямальской телекомпании «Факт», не так давно в Тазовском районе построили три станции водоочистки, а в февралепозапрошлого года в воде была обнаружена кишечная палочка. Поэтому главный государственный санитарный врач по Новому Уренгою и Тазовскому району постановил запретить населению использование питьевой воды из распределительной сети, и рекомендовал заменить ее привозной.

Владимир Путин на коллегии Генеральной прокуратуры поставил задачу сотрудникам надзорного ведомства всячески контролировать тарифы на услуги ЖКХ. Напомним, что с 2005 по 2010 год Пуровский район, куда входит посёлок Уренгой, возглавлял нынешний губернатор Ямало-Ненецкого Автономного Округа Дмитрий Кобылкин.
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 06:30
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