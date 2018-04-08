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Елена Степаненко накануне 65-летия похудела на 46 килограмм

Елена Степаненко накануне юбилея рассказала как смогла похудеть на 46 килограмм. Поклонники юмористки откровенно поражены её внешним видом.

Елена Степаненко накануне 65-летия похудела на 46 килограмм


В беседе с журналистами Елена Степаненко рассказала как пришла к мысли о необходимости сбросить вес. В один из дней артистка стала перед зеркалом, и увидев в нём отражение, решила изменить свой внешний вид.

Елена Степаненко накануне 65-летия похудела на 46 килограмм


Впервые похудевшую Елену Степаненко зрители увидели в новом шоу "Весёлая, красивая" на канале "Россия-1". Сейчас юмористка призналась, что худела в течение полутора лет, без диет и пластических операций. Основной принцип - это сокращение порций до минимума. Вся пища для одного раза должна помещаться в ладошку. Также Елена Степаненко пьёт много воды, проверяя, действительно ли ей хочется есть, или только пить. Перед Пасхой артистка выдержала 40-дневный пост.

Елена Степаненко накануне 65-летия похудела на 46 килограмм


Теперь Степаненко вполне довольна своей фигурой и намерена в дальнейшем придерживаться такого же принципа питания.

Примечательно, что под многими последними фото похудевшей Елены Степаненко зрители пишут в комментариях об откровенном использовании фотошопа.
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Добавил: Инна Вчера, 23:24
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