Елена Степаненко накануне 65-летия похудела на 46 килограмм

В беседе с журналистами Елена Степаненко рассказала как пришла к мысли о необходимости сбросить вес. В один из дней артистка стала перед зеркалом, и увидев в нём отражение, решила изменить свой внешний вид.Впервые похудевшую Елену Степаненко зрители увидели в новом шоу "Весёлая, красивая" на канале "Россия-1". Сейчас юмористка призналась, что худела в течение полутора лет, без диет и пластических операций. Основной принцип - это сокращение порций до минимума. Вся пища для одного раза должна помещаться в ладошку. Также Елена Степаненко пьёт много воды, проверяя, действительно ли ей хочется есть, или только пить. Перед Пасхой артистка выдержала 40-дневный пост.Теперь Степаненко вполне довольна своей фигурой и намерена в дальнейшем придерживаться такого же принципа питания.Примечательно, что под многими последними фото похудевшей Елены Степаненко зрители пишут в комментариях об откровенном использовании фотошопа.