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Ученые из Дании: Витамины ускоряют процесс старения

Специалисты из Дании провели исследования, в ходе которых стало известно, что во время приема некоторых витаминов человеческий организм начинает быстрее стареть. Такими данными поделились ученые из Университета Копенгагена.

Исследователи из Университета рассказали о том, как на самом деле действуют витаминосодержащие препараты на организм человека. Все это они описали в 67 научных работах. В ходе исследования были проанализированы данные более 233 тыс. человек. Особенно специалисты уделили внимание на то, какой именно эффект дают антиоксиданты, а именно витамины группы А, Е, селен и бета-каротин.

Ученые из Дании: Витамины ускоряют процесс старения


После изучения стало понятно, что чрезмерное употребление витамина А в препаратах способствует вероятности ранней смерти на 16%. Во время приема бета-керотина на 7%, а витамина Е на 4%. Впереди ученых из Дании ожидает исследование, которое поможет понять факторы, влияющие на эту связь, но пока они убеждены, что препараты, содержащие витамины имеют свойство нарушать баланс в защитной системе организма. Именно из-за этого специалисты настоятельно рекомендуют получать витамины из продуктов питания, а не из витаминосодержащих препаратов.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 07:15
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