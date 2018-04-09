Ученые из Дании: Витамины ускоряют процесс старения

Исследователи из Университета рассказали о том, как на самом деле действуют витаминосодержащие препараты на организм человека. Все это они описали в 67 научных работах. В ходе исследования были проанализированы данные более 233 тыс. человек. Особенно специалисты уделили внимание на то, какой именно эффект дают антиоксиданты, а именно витамины группы А, Е, селен и бета-каротин.После изучения стало понятно, что чрезмерное употребление витамина А в препаратах способствует вероятности ранней смерти на 16%. Во время приема бета-керотина на 7%, а витамина Е на 4%. Впереди ученых из Дании ожидает исследование, которое поможет понять факторы, влияющие на эту связь, но пока они убеждены, что препараты, содержащие витамины имеют свойство нарушать баланс в защитной системе организма. Именно из-за этого специалисты настоятельно рекомендуют получать витамины из продуктов питания, а не из витаминосодержащих препаратов.