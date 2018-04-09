Глава СК Александр Бастрыкин связывает пожар в «Зимней вишне» с качеством товаров
Александр Бастрыкин, руководитель СК России, проводит параллель между трагедией «Зимней вишни» и закупкой некачественных товаров.
Глава следкома стал новым преподавателем в СПбГУ. В своей вступительной лекции он рассказал студентам, что трагедия в ТЦ Кемерово произошла в результате использования закупленных дешевых и некачественных китайских материалов.
Так, по всей видимости, кабель высокой мощности, который питал участок игровых автоматов, не выдержал мощности нагрузки и произошло короткое замыкание. В результате – искры, которые угодили в бассейн с кубиками из поролона. И, задав риторический вопрос, Александр Бастрыкин сам же на него и ответил: кубики загорелись потому, что они – китайские, а многие товары «славятся» качеством и дешевизной. В пример привел американский кубик за 120 долларов и китайский – за 20 центов – дешевый и легкогорящий.
Глава следкома стал новым преподавателем в СПбГУ. В своей вступительной лекции он рассказал студентам, что трагедия в ТЦ Кемерово произошла в результате использования закупленных дешевых и некачественных китайских материалов.
Так, по всей видимости, кабель высокой мощности, который питал участок игровых автоматов, не выдержал мощности нагрузки и произошло короткое замыкание. В результате – искры, которые угодили в бассейн с кубиками из поролона. И, задав риторический вопрос, Александр Бастрыкин сам же на него и ответил: кубики загорелись потому, что они – китайские, а многие товары «славятся» качеством и дешевизной. В пример привел американский кубик за 120 долларов и китайский – за 20 центов – дешевый и легкогорящий.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:00