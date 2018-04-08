Директор Государственного литературного музея выступил против ФГОС Ольги Васильевой

По словам ученого, в настоящее время российская система образования переживает реформы, интеграцию в систему международного образования. В 2015 году было принято новое поколение стандартов. Помимо этого, по поручению президента в феврале 2016-го были приняты новые изменения, благодаря которым реализовано более четкое структурирование компонентов госстандарта. При этом литература и русский язык сохранены как отдельные предметы, и детализированы требования по двум обязательным предметам: математики и русского языка.По словам профессора, главным моментом является устранение повышенных бюрократических требований, поскольку учителя были буквально загружены бесполезной отчетностью. Это дает преподавателям возможность более результативно взаимодействовать со своими учениками.Также Бак отметил наличие в преподавании литературы так называемой проблемы архаистов и новаторов. Количество лет обучения остается неизменным, а история литературы идет своим чередом. При этом существует так называемый «золотой список». Это перечень обязательных к изучению классических произведений. Есть и «модернизационная» позиция, согласно которой не может быть фиксированного перечня произведений, поскольку литература, как и общество, развивается.В данное время эти тенденции сосуществуют. Чаще мирно, реже их сторонники вступают в горячие дискуссии. По мнению Бака, следует разработать гармоничную программу образования из трех корпусов: обязательного, произведений на выбор из ограниченного предложенного списка и свободного выбора материала для чтения.По словам профессора, обязательный «золотой канон» есть, он единый, и тут нет смысла вступать в полемику.Однако необходима и вариативность. Учитель должен иметь собственный вкус, и он именно здесь может наилучшим образом взаимодействовать с учениками.Если остановиться только на «золотом списке», то здесь есть риск того, что если даже ученики изучат произведения из этого списка, однако преподаватели не смогут привить им любовь к литературе. Будет хуже всего, когда ученик получит аттестат и потом навсегда забудет о книгах.