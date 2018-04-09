Сэм Асгари публично признался Бритни Спирс в любви

Улыбчивый парень атлетичного вида, который сожительствует со Спирс и двумя её сыновьями, сообщил всем о своих чувствах в соц-сети, а также добавил, что ему невероятно сложно молчать об этом, в связи с чем он и рассказал всем, сколь приятно ему находиться со своей любимой блондинкой. По словам Сэма, Бритни очень непросто не покориться, а сам он был очарован ею довольно быстро.Как известно, Асгари не только стал возлюбленным Спирс, но и выстроил блестящие отношения с её детьми, а это, если верить словам артистки, играет большую роль для неё, когда речь заходит о романах. В последнее время в СМИ постоянно пишут о грядущей свадьбе молодых людей, но подтверждать эти слухи пара пока даже не думает, как, впрочем, и опровергать.Познакомились Сэм и Бритни во время работы над видеоклипом в конце 2016 года. При этом встречаться они начали только через несколько месяцев после выпуска экранизации на композицию.