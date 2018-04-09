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В США неизвестный открыл стрельбу в частном автобусе

В США в штате Иллинойс ехавший в частном автобусе пассажир открыл стрельбу по другим пассажирам. В результате трое людей погибло.
В США неизвестный открыл стрельбу в частном автобусе


В минувшую ночь правоохранители, прибывшие на место происшествия, увидели в частном автобусе три трупа с огнестрельными ранениями. Как оказалось, стрельбу по ним устроил их попутчик, который после расправы скрылся в неизвестном направлении.

Полицейских вызвал водитель автобуса, которого люди наняли для частной перевозки.

Правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление всех подробностей и обстоятельств преступления. Они установили личность стрелявшего и сейчас устанавливают его местопребывания.
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 05:00
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