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«Комсомольская правда» восстановила работу сайта после хакерской атаки

После серьезного сбоя, официальный сайт газеты «Комсомольская правда» успешно восстановлен и продолжает стандартный режим работы. Представители издания уточняют, что «недоступность ресурса была связанна с глобальной атакой хакеров, направленной на провайдеров всего мира», угрозу направили и на обслуживающего сайт «КП» провайдера.

Из объяснений для газеты, от компании-провайдера известно, что оборудование не удалось справиться с массивной кибератакой, по причине наличия уязвимости в коде программного обеспечения компании Cisco, конкретно указаны е коммутаторы, поддерживающие технологию SMI.
«Комсомольская правда» восстановила работу сайта после хакерской атаки


Так же сообщается, что взлом сетей начался после обнаружения хакерами бреши. Причем интересен факт, что привычная конфигурация у провайдеров изменялась на тему с американским флагом и соответствующим слоганом «Не вмешивайтесь в наши выборы».

Атака отразилась на множестве интернет-ресурсов. Пользователи из Великобритании, Аргентины, Бразилии, Колумбии жаловались на проблемы при использовании социальной сети Twitter. Неполадки сопровождали и жителей на восточном побережье США, а также пользователей из Германии, Франции и Испании.
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Общество
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 03:00
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