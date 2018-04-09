«Комсомольская правда» восстановила работу сайта после хакерской атаки
После серьезного сбоя, официальный сайт газеты «Комсомольская правда» успешно восстановлен и продолжает стандартный режим работы. Представители издания уточняют, что «недоступность ресурса была связанна с глобальной атакой хакеров, направленной на провайдеров всего мира», угрозу направили и на обслуживающего сайт «КП» провайдера.
Из объяснений для газеты, от компании-провайдера известно, что оборудование не удалось справиться с массивной кибератакой, по причине наличия уязвимости в коде программного обеспечения компании Cisco, конкретно указаны е коммутаторы, поддерживающие технологию SMI.
Так же сообщается, что взлом сетей начался после обнаружения хакерами бреши. Причем интересен факт, что привычная конфигурация у провайдеров изменялась на тему с американским флагом и соответствующим слоганом «Не вмешивайтесь в наши выборы».
Атака отразилась на множестве интернет-ресурсов. Пользователи из Великобритании, Аргентины, Бразилии, Колумбии жаловались на проблемы при использовании социальной сети Twitter. Неполадки сопровождали и жителей на восточном побережье США, а также пользователей из Германии, Франции и Испании.
Из объяснений для газеты, от компании-провайдера известно, что оборудование не удалось справиться с массивной кибератакой, по причине наличия уязвимости в коде программного обеспечения компании Cisco, конкретно указаны е коммутаторы, поддерживающие технологию SMI.
Так же сообщается, что взлом сетей начался после обнаружения хакерами бреши. Причем интересен факт, что привычная конфигурация у провайдеров изменялась на тему с американским флагом и соответствующим слоганом «Не вмешивайтесь в наши выборы».
Атака отразилась на множестве интернет-ресурсов. Пользователи из Великобритании, Аргентины, Бразилии, Колумбии жаловались на проблемы при использовании социальной сети Twitter. Неполадки сопровождали и жителей на восточном побережье США, а также пользователей из Германии, Франции и Испании.
Общество
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 03:00