«Комсомольская правда» восстановила работу сайта после хакерской атаки

Из объяснений для газеты, от компании-провайдера известно, что оборудование не удалось справиться с массивной кибератакой, по причине наличия уязвимости в коде программного обеспечения компании Cisco, конкретно указаны е коммутаторы, поддерживающие технологию SMI.Так же сообщается, что взлом сетей начался после обнаружения хакерами бреши. Причем интересен факт, что привычная конфигурация у провайдеров изменялась на тему с американским флагом и соответствующим слоганом «Не вмешивайтесь в наши выборы».Атака отразилась на множестве интернет-ресурсов. Пользователи из Великобритании, Аргентины, Бразилии, Колумбии жаловались на проблемы при использовании социальной сети Twitter. Неполадки сопровождали и жителей на восточном побережье США, а также пользователей из Германии, Франции и Испании.