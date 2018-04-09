В Дании башня упала на библиотеку
В Дании здание высокой башни, которое сносили специалисты, вместо планируемого места обрушилось на городскую библиотеку.
На YouTube обитатели Вордингборга, что в Дании, выложили ролик. Там они засняли неудавшееся разрушение старой силосной башни. В прошедшую пятницу мастера взялись снести постройку, только, неправильно рассчитав траекторию падения высокой башни, обрушили ее на здание городской библиотеки.
Отмечается, что во время инцидента пострадавших не оказалось.
На YouTube обитатели Вордингборга, что в Дании, выложили ролик. Там они засняли неудавшееся разрушение старой силосной башни. В прошедшую пятницу мастера взялись снести постройку, только, неправильно рассчитав траекторию падения высокой башни, обрушили ее на здание городской библиотеки.
Отмечается, что во время инцидента пострадавших не оказалось.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 02:00