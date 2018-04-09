В Дании башня упала на библиотеку

На YouTube обитатели Вордингборга, что в Дании, выложили ролик. Там они засняли неудавшееся разрушение старой силосной башни. В прошедшую пятницу мастера взялись снести постройку, только, неправильно рассчитав траекторию падения высокой башни, обрушили ее на здание городской библиотеки.Отмечается, что во время инцидента пострадавших не оказалось.