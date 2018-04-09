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В Дании башня упала на библиотеку

В Дании здание высокой башни, которое сносили специалисты, вместо планируемого места обрушилось на городскую библиотеку.
В Дании башня упала на библиотеку


На YouTube обитатели Вордингборга, что в Дании, выложили ролик. Там они засняли неудавшееся разрушение старой силосной башни. В прошедшую пятницу мастера взялись снести постройку, только, неправильно рассчитав траекторию падения высокой башни, обрушили ее на здание городской библиотеки.

Отмечается, что во время инцидента пострадавших не оказалось.
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 02:00
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