Максим Галкин назвал Ольгу Бузову последней надеждой пародистов
Известный телеведущий Максим Галкин на одном из своих выступлений заявил, что певица Ольга Бузова стала главной надеждой всех юмористов страны.
Галкин сейчас не только ведет несколько передач на главных телеканалах страны, но и активно гастролирует. Во время одного из концертов артист решил ответить на несколько вопросов поклонников. Так, Максим рассказал о проблемах, которые сейчас испытывают юмористы.
По мнению телеведущего, на сегодняшний день почти не осталось ярких и зажигательных исполнителей, которых можно было бы парадировать. Последней и главной надеждой для юмористов стала Ольга Бузова. Максим считает, что она обладает и формой, и содержанием.
Галкин рассказал, что еще двадцать лет назад пародистов было мало, а вот стоящих звезд, которых можно было бы изображать, много. Так, один только Лев Лещенко позволял юмористам заработать большие суммы денег. Ведь в то время не нужно было ничего придумывать, так как все артисты были яркими и со своей изюминкой, в отличие от современных звезд.
Галкин сейчас не только ведет несколько передач на главных телеканалах страны, но и активно гастролирует. Во время одного из концертов артист решил ответить на несколько вопросов поклонников. Так, Максим рассказал о проблемах, которые сейчас испытывают юмористы.
По мнению телеведущего, на сегодняшний день почти не осталось ярких и зажигательных исполнителей, которых можно было бы парадировать. Последней и главной надеждой для юмористов стала Ольга Бузова. Максим считает, что она обладает и формой, и содержанием.
Галкин рассказал, что еще двадцать лет назад пародистов было мало, а вот стоящих звезд, которых можно было бы изображать, много. Так, один только Лев Лещенко позволял юмористам заработать большие суммы денег. Ведь в то время не нужно было ничего придумывать, так как все артисты были яркими и со своей изюминкой, в отличие от современных звезд.