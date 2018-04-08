Максим Галкин назвал Ольгу Бузову последней надеждой пародистов

Галкин сейчас не только ведет несколько передач на главных телеканалах страны, но и активно гастролирует. Во время одного из концертов артист решил ответить на несколько вопросов поклонников. Так, Максим рассказал о проблемах, которые сейчас испытывают юмористы.По мнению телеведущего, на сегодняшний день почти не осталось ярких и зажигательных исполнителей, которых можно было бы парадировать. Последней и главной надеждой для юмористов стала Ольга Бузова. Максим считает, что она обладает и формой, и содержанием.Галкин рассказал, что еще двадцать лет назад пародистов было мало, а вот стоящих звезд, которых можно было бы изображать, много. Так, один только Лев Лещенко позволял юмористам заработать большие суммы денег. Ведь в то время не нужно было ничего придумывать, так как все артисты были яркими и со своей изюминкой, в отличие от современных звезд.