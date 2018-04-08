Лена Миро назвала Данилу Козловского «бабой»

Недавно Козловский возразил критикам и простым зрителям, которым не понравился новый фильм «Тренер». Стоит добавить, что Данила не только сыграл в этой картине, но и стал ее режиссером.Видимо поэтому, актер так переживает за мнение людей по поводу этого фильма. Козловский в ответ на критику заявил, что россияне ничего не понимают в кинематографе, потому что являются «хамами» в этой сфере. При этом мужчина добавил, что за границей его работу высоко оценили и похвалили.Скандально известный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо этой истории. Она в своей статье дала ответ актеру. По ее мнению, ни в Европе, ни в США никто никогда тебе не скажет правду, так как у них существуют определенные нормы этикета. Поэтому они всегда похвалят тебя и твою картину, однако потом никто не придет ее смотреть.К тому же, называть простого зрителя хамом, как минимум некрасиво, так как каждый имеет право на свое мнение. Так что в этой ситуации, по словам Миро, Козловский повел себя «как баба», потому что не может спокойно выслушивать критику.