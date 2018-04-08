Лена Миро назвала Данилу Козловского «бабой»
Известная блогер Лена Миро ответила актеру Данилу Козловскому, что он ведет себя «как баба», потому что не умеет воспринимать конструктивную критику.
Недавно Козловский возразил критикам и простым зрителям, которым не понравился новый фильм «Тренер». Стоит добавить, что Данила не только сыграл в этой картине, но и стал ее режиссером.
Видимо поэтому, актер так переживает за мнение людей по поводу этого фильма. Козловский в ответ на критику заявил, что россияне ничего не понимают в кинематографе, потому что являются «хамами» в этой сфере. При этом мужчина добавил, что за границей его работу высоко оценили и похвалили.
Скандально известный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо этой истории. Она в своей статье дала ответ актеру. По ее мнению, ни в Европе, ни в США никто никогда тебе не скажет правду, так как у них существуют определенные нормы этикета. Поэтому они всегда похвалят тебя и твою картину, однако потом никто не придет ее смотреть.
К тому же, называть простого зрителя хамом, как минимум некрасиво, так как каждый имеет право на свое мнение. Так что в этой ситуации, по словам Миро, Козловский повел себя «как баба», потому что не может спокойно выслушивать критику.
Недавно Козловский возразил критикам и простым зрителям, которым не понравился новый фильм «Тренер». Стоит добавить, что Данила не только сыграл в этой картине, но и стал ее режиссером.
Видимо поэтому, актер так переживает за мнение людей по поводу этого фильма. Козловский в ответ на критику заявил, что россияне ничего не понимают в кинематографе, потому что являются «хамами» в этой сфере. При этом мужчина добавил, что за границей его работу высоко оценили и похвалили.
Скандально известный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо этой истории. Она в своей статье дала ответ актеру. По ее мнению, ни в Европе, ни в США никто никогда тебе не скажет правду, так как у них существуют определенные нормы этикета. Поэтому они всегда похвалят тебя и твою картину, однако потом никто не придет ее смотреть.
К тому же, называть простого зрителя хамом, как минимум некрасиво, так как каждый имеет право на свое мнение. Так что в этой ситуации, по словам Миро, Козловский повел себя «как баба», потому что не может спокойно выслушивать критику.