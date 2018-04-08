Подписчикам не понравился анекдот Ксении Собчак про Пасху

Сегодня светлый праздник, поэтому многие знаменитости поздравляют своих поклонников с этим днем, а также делятся теплыми семейными фотографиями. Однако Собчак решила выделиться, поэтому она не стала оставлять подписчикам поздравления с Пасхой.Сначала звезда опубликовала фотографию, где она позирует на фоне стены с крабом. При этом Ксения отметила, что таким способом решила разбавить ленту полную фотографий крашеных яиц и куличей.А потом и вовсе затронула достаточно щекотливую тему – тему религии. Телеведущая разместила анекдот, касающийся праздника Пасхи. Но пользователи не оценили подобного юмора. Многим показалось оскорбительным, публиковать подобные шутки в такой день.Подписчики отметили, что Собчак ведет себя очень странно. Сначала она танцует пьяной напротив церкви, потом вдруг на Крещение ныряла в прорубь и поздравляла всех с православными праздниками, а щас вдруг снова смеется над религиозными обычаями.