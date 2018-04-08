Ольгу Бузову обвинили в чрезмерной самовлюбленности и слишком завышенной самооценке

«Пусть Оля поет свою попсу под фанеру, но нельзя же считать себя настолько выше других», «Что с Бузовой случилось, на Дом-2 такая милая была, а тут уже высокомерие», «Оля, спустись с небес. Что-то ты совсем звёздочку поймала», - писали они в комментариях.

Фанаты уже привыкли, что знаменитость время от времени называет себя первой девушкой России, королевой соцсети Instagram и самой красивой девушкой в мире, но недавно она перешла все границы.В одном из своих блогов на YouTube-канале Оля заявила, что сейчас люди живут в эпоху Бузовой и если их что-то не устраивают, то они спокойно могут переселяться на другую планету.В итоге многие пользователи Сети начали критиковать певицу за чрезмерную самовлюбленность и слишком завышенную самооценку.