К детям Ксении Бородиной приехали бабушка с прабабушкой

Сегодня многие звезды в честь праздника светлой Пасхи проводят этот день в компании своих близких и родных. Ксения Бородина не стала исключением. Она опубликовала фотографию, на которой ее дочки Маруся и Теона стоят в обнимку со своими бабушками.Стоит отметить, что на фото позируют мама и бабушка самой Ксении. Поклонники были растроганы данной публикацией. Многие отметили, что Бородина очень похожа на свою маму, да и между всеми женщинами этой семьи прослеживаются схожие черты лица.Подписчики похвалили, что в такой замечательный праздник звезда не забыла о своей семье и навестила родных. Не остались без внимания и дочки Ксении. Пользователи отметили, что девочки расцветают с каждым днем, становясь все краше. Некоторые из фолловеров вдохновились этим снимком и поспешили навестить или просто позвонить своим мамам и бабушкам.