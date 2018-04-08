Ольга Бузова подвела итоги по лучшему каверу
Певица Ольга Бузова выбрала победительницу конкурса на лучшее исполнение ее песни «Она не боится».
После выхода своей песни «Она не боится» Бузова решила устроить конкурс на лучший кавер этого трека. И вот сегодня Ольга выбрала победителя и разместила видеоролик девушки, которая лучше всех, по мнению звезды, исполнила эту композицию.
Подписчики согласились с выбором певицы. Они отметили, что победительница действительно заслуженно заняла почетное первое место. Кто-то даже предложил им с Ольгой спеть песню дуэтом.
Среди комментаторов также нашлись и те, кто благодаря каверу этой девушки, наконец-то разобрали смысл слов песни. К их удивлению, композиция «Она не боится» оказалась красивой и имеет глубокий смысл.
Хейтеры же после прослушивания песни Бузовой в другом исполнении пришли к выводу, что впервые оригинал гораздо хуже, чем перепевка. Один из пользователей даже заметил, что нет плохих песен, просто бывает ,что некоторые не умеют их петь.
После выхода своей песни «Она не боится» Бузова решила устроить конкурс на лучший кавер этого трека. И вот сегодня Ольга выбрала победителя и разместила видеоролик девушки, которая лучше всех, по мнению звезды, исполнила эту композицию.
Подписчики согласились с выбором певицы. Они отметили, что победительница действительно заслуженно заняла почетное первое место. Кто-то даже предложил им с Ольгой спеть песню дуэтом.
Среди комментаторов также нашлись и те, кто благодаря каверу этой девушки, наконец-то разобрали смысл слов песни. К их удивлению, композиция «Она не боится» оказалась красивой и имеет глубокий смысл.
Хейтеры же после прослушивания песни Бузовой в другом исполнении пришли к выводу, что впервые оригинал гораздо хуже, чем перепевка. Один из пользователей даже заметил, что нет плохих песен, просто бывает ,что некоторые не умеют их петь.