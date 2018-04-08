Ольга Бузова подвела итоги по лучшему каверу

После выхода своей песни «Она не боится» Бузова решила устроить конкурс на лучший кавер этого трека. И вот сегодня Ольга выбрала победителя и разместила видеоролик девушки, которая лучше всех, по мнению звезды, исполнила эту композицию.Подписчики согласились с выбором певицы. Они отметили, что победительница действительно заслуженно заняла почетное первое место. Кто-то даже предложил им с Ольгой спеть песню дуэтом.Среди комментаторов также нашлись и те, кто благодаря каверу этой девушки, наконец-то разобрали смысл слов песни. К их удивлению, композиция «Она не боится» оказалась красивой и имеет глубокий смысл.Хейтеры же после прослушивания песни Бузовой в другом исполнении пришли к выводу, что впервые оригинал гораздо хуже, чем перепевка. Один из пользователей даже заметил, что нет плохих песен, просто бывает ,что некоторые не умеют их петь.