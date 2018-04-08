АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Ольга Бузова подвела итоги по лучшему каверу

Певица Ольга Бузова выбрала победительницу конкурса на лучшее исполнение ее песни «Она не боится».

После выхода своей песни «Она не боится» Бузова решила устроить конкурс на лучший кавер этого трека. И вот сегодня Ольга выбрала победителя и разместила видеоролик девушки, которая лучше всех, по мнению звезды, исполнила эту композицию.

Ольга Бузова подвела итоги по лучшему каверу

Подписчики согласились с выбором певицы. Они отметили, что победительница действительно заслуженно заняла почетное первое место. Кто-то даже предложил им с Ольгой спеть песню дуэтом.

Среди комментаторов также нашлись и те, кто благодаря каверу этой девушки, наконец-то разобрали смысл слов песни. К их удивлению, композиция «Она не боится» оказалась красивой и имеет глубокий смысл.

Хейтеры же после прослушивания песни Бузовой в другом исполнении пришли к выводу, что впервые оригинал гораздо хуже, чем перепевка. Один из пользователей даже заметил, что нет плохих песен, просто бывает ,что некоторые не умеют их петь.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:36
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лена Миро назвала Данилу Козловского «бабой»
Уфологи: У ФБР есть данные о посещении
Подписчикам не понравился анекдот Ксении Собчак
Ольгу Бузову обвинили в чрезмерной
Новый флагман Kia K900 имеет много общего с
К детям Ксении Бородиной приехали бабушка с
Ольга Бузова подвела итоги по лучшему каверу
Лолита рассказала как Александра Цекало чуть не
Астронавты NASA зафиксировали на видеокамеру
Пользователи Сети высмеяли дождевик Ксении
В Беларуси придумали уникальный метод лечения
От переизбытка эмоций самарцы чуть не задушили
Белая медведица открыла купальный сезон в
Анастасия Квитко на Пасху опубликовала
В Санкт-Петербурге заработали онлайн-сервисы по
Свёкор Ксении Собчак ищет няню для своего
Ольга Серябкина в честь Пасхи выложила самый
Стоматологи доказали влияние некоторых овощей на
Газовый КАМАЗ испытают во время заезда «Шелковый
Экс-участница «Дома-2» Мария Филиппова прокусила
Известная чешская культуристка ради лайков
Дарья Пынзарь поздравила подписчиков с Пасхой
Елизавету Боярскую подозревают в беременности
Девушки поведали, как мужчина может испортить секс
Обвиненный в похищении детей Андрей Зайцев
Представлен ТОП-5 самых дорогих российских машин
В Воронеже сфотографировали внедорожник
Анастасию Волочкову осудили за поздравление с
Археологи определили, почему птицы пережили
В Россию могут привезти седаны Khazar стоимостью
Просмотреть все новости