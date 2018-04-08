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Лолита рассказала как Александра Цекало чуть не убили в лихие 90-е

Лолита Милявская редко вспоминает своего партнёра по кабаре-дуэту "Академия" Александра Цекало. Сейчас в интервью она рассказала про криминальный случай из 90-х годов, когда Цекало чуть не убили.

Лолита рассказала как Александра Цекало чуть не убили в лихие 90-е


Лолита Милявскя поделилась криминальным случаем из лихих 90-х, когда её мужу и партнёру по сцене Александру Цекало угрожали дулом автомата. В тот раз криминальные личности вызвали Цекало "на стрелку" и стали требовать деньги за "крышевание" артистов. К тому же на встречу рэкетир приехал с 6-летним сыном, который видел, как Цекало хотели убить.

Но всё тогда завершилось благополучно, потому что за артистов заступились другие бандиты. Таково было начало тернистого пути в шоубизнесе у Лолиты Милявской и Александра Цекало.

Лолита рассказала как Александра Цекало чуть не убили в лихие 90-е


Сейчас Лолита не требует от Александра Цекало помощи на воспитание дочери, у неё счастливый брак с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, с которым она живёт уже 8 лет.

Лолита рассказала как Александра Цекало чуть не убили в лихие 90-е


У Александра Цекало трое совместных детей с женой Викторией - родной сестрой певицы из "ВиаГры" Веры Брежневой.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Сегодня, 20:34
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