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Секс-роботов научат возможности отказывать в сексе мужчинам

Специализированная ярмарка в Австрии, отметилась в минувшем году интересным моментом, происходившим в ходе демонстрации модели секс-робота Саманты, «умной» машине пришлось сильно пострадать от чрезмерного мужского внимания. Результаты инцидента заставили задуматься разработчиков, в ходе обсуждений решено было наделить кукол собственным мнением, касающимся возможности оказывать в сексе мужчинам.

Разработка секс-робота Саманты настолько понравилась сильной половине человечества, что во время демонстрации они ее в буквальном смысле слова - покалечили. Причем у машины даже были сломаны пальцы на одной из рук. И хотя робот был быстро отремонтирован, случившееся натолкнуло создателей на мысль добавить все-таки возможности, поддерживающие функции отказа.
Секс-роботов научат возможности отказывать в сексе мужчинам


Вопрос не оказался таким простым, разработчики разделились на два лагеря. С одной стороны, мнения относительно отказа от подобных задумок, секс-робот это просто лишенная чувств машина. Вторая категория уверена, что раз роботам придаются человеческие образы и подобия, то их надо наделять и соответствующими правами.

Пока между разработчиками идут споры, в свою очередь философы утверждают, что о многом уже может говорить появление подобных дискуссий.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:00
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