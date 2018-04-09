Секс-роботов научат возможности отказывать в сексе мужчинам

Разработка секс-робота Саманты настолько понравилась сильной половине человечества, что во время демонстрации они ее в буквальном смысле слова - покалечили. Причем у машины даже были сломаны пальцы на одной из рук. И хотя робот был быстро отремонтирован, случившееся натолкнуло создателей на мысль добавить все-таки возможности, поддерживающие функции отказа.Вопрос не оказался таким простым, разработчики разделились на два лагеря. С одной стороны, мнения относительно отказа от подобных задумок, секс-робот это просто лишенная чувств машина. Вторая категория уверена, что раз роботам придаются человеческие образы и подобия, то их надо наделять и соответствующими правами.Пока между разработчиками идут споры, в свою очередь философы утверждают, что о многом уже может говорить появление подобных дискуссий.