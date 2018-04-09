Секс-роботов научат возможности отказывать в сексе мужчинам
Специализированная ярмарка в Австрии, отметилась в минувшем году интересным моментом, происходившим в ходе демонстрации модели секс-робота Саманты, «умной» машине пришлось сильно пострадать от чрезмерного мужского внимания. Результаты инцидента заставили задуматься разработчиков, в ходе обсуждений решено было наделить кукол собственным мнением, касающимся возможности оказывать в сексе мужчинам.
Разработка секс-робота Саманты настолько понравилась сильной половине человечества, что во время демонстрации они ее в буквальном смысле слова - покалечили. Причем у машины даже были сломаны пальцы на одной из рук. И хотя робот был быстро отремонтирован, случившееся натолкнуло создателей на мысль добавить все-таки возможности, поддерживающие функции отказа.
Вопрос не оказался таким простым, разработчики разделились на два лагеря. С одной стороны, мнения относительно отказа от подобных задумок, секс-робот это просто лишенная чувств машина. Вторая категория уверена, что раз роботам придаются человеческие образы и подобия, то их надо наделять и соответствующими правами.
Пока между разработчиками идут споры, в свою очередь философы утверждают, что о многом уже может говорить появление подобных дискуссий.
Разработка секс-робота Саманты настолько понравилась сильной половине человечества, что во время демонстрации они ее в буквальном смысле слова - покалечили. Причем у машины даже были сломаны пальцы на одной из рук. И хотя робот был быстро отремонтирован, случившееся натолкнуло создателей на мысль добавить все-таки возможности, поддерживающие функции отказа.
Вопрос не оказался таким простым, разработчики разделились на два лагеря. С одной стороны, мнения относительно отказа от подобных задумок, секс-робот это просто лишенная чувств машина. Вторая категория уверена, что раз роботам придаются человеческие образы и подобия, то их надо наделять и соответствующими правами.
Пока между разработчиками идут споры, в свою очередь философы утверждают, что о многом уже может говорить появление подобных дискуссий.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:00