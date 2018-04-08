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Пользователи Сети высмеяли дождевик Ксении Собчак, стоимость которого 69 тысяч рублей

Сегодня мы уже сообщали о том, что экс-ведущей скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксении Собчак, которая после проигранных президентских выборов отправилась вместе с мужем и сыном в Таиланд, совсем не везет с погодой.

Вместо нарядных купальников теледива вынуждена рекламировать стильные дождевики, ведь именно они и спасают ее от тропических дождей, сезон которых как раз выпадает на апрель месяц.

Пользователи Сети высмеяли дождевик Ксении Собчак, стоимость которого 69 тысяч рублей

Так, на своей странице в Instagram она девушка опубликовала снимок в дождевике от бренда Tak.Ori, в нарядах которого появляется на публике довольно часто.

Так как цену Ксения предпочла не называть, любопытные подписчики перешли на сайт бренда и выяснили, что продемонстрированный им дождевик стоит 975 евро или около 69 тысяч рублей.

В итоге многие фанаты не оценили красоты изделия, отметив, что за такую цену можно приобрести вещь гораздо практичнее и красивее.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:24
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