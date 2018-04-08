Пользователи Сети высмеяли дождевик Ксении Собчак, стоимость которого 69 тысяч рублей

Вместо нарядных купальников теледива вынуждена рекламировать стильные дождевики, ведь именно они и спасают ее от тропических дождей, сезон которых как раз выпадает на апрель месяц.Так, на своей странице в Instagram она девушка опубликовала снимок в дождевике от бренда Tak.Ori, в нарядах которого появляется на публике довольно часто.Так как цену Ксения предпочла не называть, любопытные подписчики перешли на сайт бренда и выяснили, что продемонстрированный им дождевик стоит 975 евро или около 69 тысяч рублей.В итоге многие фанаты не оценили красоты изделия, отметив, что за такую цену можно приобрести вещь гораздо практичнее и красивее.