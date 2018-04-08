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От переизбытка эмоций самарцы чуть не задушили Ольгу Бузову в объятиях

Ведущая телепроекта «Дом-2» и популярная певица Ольга Бузова продолжает гастролировать по России. Так, на днях список ее успешно проведенных концертов пополнили Самара и Тольятти.

В частности, именно самарцы оставили после выступления теледивы массу положительных отзывов.

От переизбытка эмоций самарцы чуть не задушили Ольгу Бузову в объятиях

Подтверждает слова восторженной публики и смонтированный ролик, в котором знаменитость собрала самые яркие моменты.

На кадрах можно заметить переполненный фанатами зал, которые хором пели все песни Оли, а также встречали ее бурными аплодисментами каждый раз, как она выходила на сцену.

От переизбытка эмоций самарцы чуть не задушили Ольгу Бузову в объятиях

Стоит отметить, что во время своего выступления Бузова устраивает настоящее феерическое шоу со сменой костюмов, разными танцевальными постановками и подтанцовкой

В финале видео девушка решила выйти в зрительский зал, где ее встретила толпа поклонников, задаривая игрушками и засыпая букетами цветов.

От переизбытка эмоций самарцы чуть не задушили Ольгу Бузову в объятиях

В подписи под публикацией знаменитость предложила присутствующим на концерте подписчикам попробовать отыскать себя на ролике, а после сообщить ей в комментариях об успехах.

Что касается следящих за жизнью певицы пользователи Сети комментируя ролик во мнениях разделились. Одни восхищались упорством и трудолюбием Бузовой, другие же наоборот пытались найти во всем подвох, назвав публику купленной, а саму Олю «бесталанной звездулькой».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:09
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