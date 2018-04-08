От переизбытка эмоций самарцы чуть не задушили Ольгу Бузову в объятиях

В частности, именно самарцы оставили после выступления теледивы массу положительных отзывов.Подтверждает слова восторженной публики и смонтированный ролик, в котором знаменитость собрала самые яркие моменты.На кадрах можно заметить переполненный фанатами зал, которые хором пели все песни Оли, а также встречали ее бурными аплодисментами каждый раз, как она выходила на сцену.Стоит отметить, что во время своего выступления Бузова устраивает настоящее феерическое шоу со сменой костюмов, разными танцевальными постановками и подтанцовкойВ финале видео девушка решила выйти в зрительский зал, где ее встретила толпа поклонников, задаривая игрушками и засыпая букетами цветов.В подписи под публикацией знаменитость предложила присутствующим на концерте подписчикам попробовать отыскать себя на ролике, а после сообщить ей в комментариях об успехах.Что касается следящих за жизнью певицы пользователи Сети комментируя ролик во мнениях разделились. Одни восхищались упорством и трудолюбием Бузовой, другие же наоборот пытались найти во всем подвох, назвав публику купленной, а саму Олю «бесталанной звездулькой».