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Анастасия Квитко на Пасху опубликовала откровенные фотографии

Русская Ким Кардашьян, модель Анастасия Квитко решила поделиться откровенными снимками в праздник светлой Пасхи.

Анастасия Квитко на Пасху опубликовала откровенные фотографии

Сегодня Квитко поделилась в социальных сетях фотографиями с фотосессии, на которой модель позировала в черном нижнем белье. На снимке девушка предстала сидя на кровати, продемонстрировав свои пышные формы, которые едва прикрывает белье.

Многие пользователи, в особенности из России раскритиковали звезду, оставив на ее странице гневные комментарии. По их мнению, не стоило демонстрировать такие пошлые фотографии в столь светлый для христиан праздник.

Анастасия Квитко на Пасху опубликовала откровенные фотографии

Некоторые также отметили, что Анастасии не было никакого смысла участвовать в подобной фотосессии в нижнем белье, так как все и без этого уже вдоволь насмотрелись на ее «прелести».

Не обошлось и без преданных поклонников модели, которые пришли в восторг от этих кадров. Они поблагодарили Квитко за такие фотографии и посоветовали не обращать внимания на завистников.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:55
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