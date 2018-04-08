Анастасия Квитко на Пасху опубликовала откровенные фотографии

Сегодня Квитко поделилась в социальных сетях фотографиями с фотосессии, на которой модель позировала в черном нижнем белье. На снимке девушка предстала сидя на кровати, продемонстрировав свои пышные формы, которые едва прикрывает белье.Многие пользователи, в особенности из России раскритиковали звезду, оставив на ее странице гневные комментарии. По их мнению, не стоило демонстрировать такие пошлые фотографии в столь светлый для христиан праздник.Некоторые также отметили, что Анастасии не было никакого смысла участвовать в подобной фотосессии в нижнем белье, так как все и без этого уже вдоволь насмотрелись на ее «прелести».Не обошлось и без преданных поклонников модели, которые пришли в восторг от этих кадров. Они поблагодарили Квитко за такие фотографии и посоветовали не обращать внимания на завистников.